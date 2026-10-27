Захарова назвала нацизмом слова омбудсмена Украины о русскоязычных
Высказывания языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о возможности неоказания медицинской помощи русскоязычным людям — нацизм. Именно так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом она заявила ТАСС.
Елена Ивановская отмечала, что украинские врачи вполне могут не оказывать медицинскую помощь тем пациентам, которые не могут разговаривать на государственном языке.
«Вот это и есть нацизм», — заявила Мария Захарова.
Ранее дипломат назвала опасным реваншистский курс для Японии. Официальный представитель МИД прокомментировала документальный фильм «Забытый Генерал» от китайской компании «Лаолэй фильмс» и сказала, что японские власти не будут признавать итоги Второй мировой войны. Такая позиция уже стала причиной многих проблем в стране.