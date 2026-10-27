Высказывания языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о возможности неоказания медицинской помощи русскоязычным людям — нацизм. Именно так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом она заявила ТАСС .

Елена Ивановская отмечала, что украинские врачи вполне могут не оказывать медицинскую помощь тем пациентам, которые не могут разговаривать на государственном языке.

«Вот это и есть нацизм», — заявила Мария Захарова.

Ранее дипломат назвала опасным реваншистский курс для Японии. Официальный представитель МИД прокомментировала документальный фильм «Забытый Генерал» от китайской компании «Лаолэй фильмс» и сказала, что японские власти не будут признавать итоги Второй мировой войны. Такая позиция уже стала причиной многих проблем в стране.