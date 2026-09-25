Кремль положительно оценил проход участников СВО в Госдуму

В Кремле положительно воспринимают избрание участников специальной военной операции в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал ТАСС .

Журналисты напомнили Пескову, что в Госдуму нового созыва прошли 46 военных.

«Во-первых, это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что каждый на своем участке будет вносить наибольший вклад в разработку тех или иных инициатив.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российские военные оказались самыми активными и заинтересованными избирателями во время выборов. По ее словам, бойцы хорошо понимали, за что сражаются в зоне СВО, и знали, какое важное значение имеет нормальная обстановка в тылу.