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    «Капитан Очевидность»: Захарова ответила фон дер Ляйен на высказывание о зависимости ЕС

    Захарова назвала фон дер Ляйен «Капитаном Очевидностью евротитаника»

    Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично ответила на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости Европы от российских энергоресурсов на форуме в Париже. Об этом сообщила KP.RU.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что европейская экономическая модель, строившаяся на дешевых энергоресурсах из России, открытой торговле с Китаем, защите США и западном технологическом лидерстве, исчерпала себя.

    На это Захарова ответила фразой «Капитан Очевидность евротитаника», намекнув как на очевидность сказанного, так и на судьбу «Титаника» в контексте ситуации в Европе.

    Ранее председатель Еврокомиссии призвала вместе истощить средства России, заявляя о поддержке принятого США законопроекта о новых антироссийских санкциях.

    Ее позиция вызвала шквал негативных реакций европейцев. Под публикацией появились десятки критических комментариев.