«Капитан Очевидность»: Захарова ответила фон дер Ляйен на высказывание о зависимости ЕС

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично ответила на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости Европы от российских энергоресурсов на форуме в Париже. Об этом сообщила KP.RU .

Ранее фон дер Ляйен заявила, что европейская экономическая модель, строившаяся на дешевых энергоресурсах из России, открытой торговле с Китаем, защите США и западном технологическом лидерстве, исчерпала себя.

На это Захарова ответила фразой «Капитан Очевидность евротитаника», намекнув как на очевидность сказанного, так и на судьбу «Титаника» в контексте ситуации в Европе.

Ранее председатель Еврокомиссии призвала вместе истощить средства России, заявляя о поддержке принятого США законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Ее позиция вызвала шквал негативных реакций европейцев. Под публикацией появились десятки критических комментариев.