Путин заявил о попытках Украины помешать выборам в России

Власти Украины не стремятся проводить выборы у себя в стране, при этом пытаются помешать голосованию в России. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии заявил президент России Владимир Путин.

«Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать», — отметил глава государства.

Он напомнил о гибели председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области Елены Астаниной: ВСУ ударили по жилому дому главы УИК.

Путин заявил, что подписал указ о присвоении ордена Мужества погибшей главе УИК в Запорожье Астаниной посмертно, об этом сообщил ТАСС.

Президент проголосовал на выборах в Госдуму дистанционно из своего рабочего кабинета в Кремле. Электронный формат волеизъявления Путин выбирает уже в шестой раз.

При помощи ДЭГ проголосовал и премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что голосовать необходимо каждому, кто заботится о будущем России и благополучии детей и близких.