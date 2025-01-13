«Вы должны отвечать». Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил местным чиновникам открыть комментарии в социальных сетях. Об этом он заявил на заседании областного правительства .

Хинштейн объявил, что эффективность работы курских чиновников будут оценивать и по их деятельности в соцсетях. Для этого раз в месяц станут озвучивать рейтинг, отражающий активность представителей власти в обратной связи с жителями.

«Стирать комментарии нельзя. Можно удалять только те комментарии, который содержат ненормативную лексику, оскорбления. Если сообщение корректно, но неприятно для вас, вы должны отвечать», — сказал он.

Врио губернатора добавил, что сейчас в регионе есть три руководителя, комментарии на страницах во «ВКонтакте» у которых закрыты. Хинштейн не назвал фамилии этих чиновников, но призвал их в ближайшее время исправить ситуацию.

Также он извинился перед жителями региона за то, что не всегда сам успевает ответить на все обращения в соцсетях, и отметил, что на комментарии отвечают главы. Хинштейн подключается, когда те «не могут разобраться в ситуации».

Членов курского правительства обязали вести страницы в социальных сетях для обратной связи с местными жителями в декабре 2024 года. Врио губернатора предложил уволиться чиновникам, не готовым работать в новом формате и с возросшим объёмом нагрузки.

Ранее Александр Хинштейн сказал, что по ситуации в зоне СВО и курском приграничье россиянам следует доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах Минобороны РФ.