Хинштейн назвал недопустимыми комментарии действий ВС России гражданскими властями

По ситуации в зоне СВО и курском приграничье россиянам следует доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах Минобороны РФ. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Он объяснил, что гражданские власти не могут оценивать действия оборонного ведомства.

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте», — отметил Хинштейн.

Врио главы области добавил, что власти делают все возможное, чтобы помочь военным приблизить победу. Также он призвал местных жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зоны.

Ранее ВСУ перешли в контратаку в Курской области, чтобы сдержать продвижение российских военных. По информации Минобороны, украинское командование перебросило в район хутора Бердин Большесолдатского района десантную группу с двумя танками.