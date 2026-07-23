Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле завершилась. Разговор продлился 35 минут. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В графике госсекретаря на беседу с главой МИД России было запланировано около получаса.

Ранее Лавров заявил, что встреча с Рубио в любом случае окажется полезной. Также он сообщил о намерении спросить у американского госсекретаря, какую именно позицию занимает Белый дом по украинскому урегулированию на данный момент.

Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях мероприятий АСЕАН. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле встречу приветствуют.

До этого Лавров встретился с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро. Их совместное фото опубликовала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.