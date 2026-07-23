Марко Рубио не стал общаться с журналистами перед встречей с Лавровым

Американский госсекретарь Марко Рубио не стал общаться с журналистами перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Рубио не ответил на вопрос, будет ли он обсуждать с Лавровым предполагаемую помощь России Ирану в конфликте с США.

Переговоры в Маниле проходят на полях мероприятий АСЕАН. Накануне Лавров выразил надежду, что диалог будет продуктивным, и уточнил, что намерен выяснить у Рубио текущую американскую позицию по урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле встречу Лаврова и Рубио приветствуют.

До этого российский министр иностранных дел встретился с филиппинской коллегой Терезой Лазаро. Совместное фото дипломатов опубликовала представитель МИД России Мария Захарова.