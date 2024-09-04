«Воспользуемся дедовским способом». Путин пригласил переводчика на встречу с зампредом КНР

Президент Владимир Путин пригласил на встречу с зампредседателя Китая Хань Чжэном переводчика-синхрониста из-за заминки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сначала глава государства узнал у делегации из Китая, идет ли перевод. Спустя время выяснилось, что расшифровка через специальное устройство не транслируется. Поэтому Путин пригласил переводчика-синхрониста сесть рядом с ним.

«Воспользуемся дедовским способом… так надежнее», — заметил российский лидер.

Переговоры с заместителем председателя КНР состоялись на площадке ВЭФ на острове Русский. На встрече с Хань Чжэном глава государства напомнил, что ждет китайкого лидера Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. Путин отметил, что планирует провести переговоры с председателям КНР на полях мероприятия.

Во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. Путин уже посетил площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте и побывал на корвете «Резкий».