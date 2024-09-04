Сегодня 11:05 Путин запланировал двустороннюю встречу с Си Цзиньпином в Казани Фото: РИА «Новости»
Президент Владимир Путин планирует провести двусторонние переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Его процитировало
РИА «Новости».
Переговоры с китайским политиком проходят на площадке ВЭФ на острове Русский.
«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — подчеркнул президент.
Путин прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. Он посетил площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Также глава государства побывал на корвете «Резкий», который находится в пункте базирования Приморской флотилии.
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