Путин запланировал двустороннюю встречу с Си Цзиньпином в Казани

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин планирует провести двусторонние переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Его процитировало РИА «Новости».

Переговоры с китайским политиком проходят на площадке ВЭФ на острове Русский.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — подчеркнул президент.

Путин прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. Он посетил площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Также глава государства побывал на корвете «Резкий», который находится в пункте базирования Приморской флотилии.

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