Путин с борта катера осмотрел площадку для новой верфи в Приморье

Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток началась с посещения площадки для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент ознакомился с площадкой с борта катера в бухте Промежуточная. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путина в ходе осмотра сопровождали и давали пояснения вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава ОСК Андрей Пучков.

В пресс-службе Кремля добавили, что проект по строительству реализуют ВТБ и ОСК по поручению главы государства.

«Площадка будущей верфи станет бухта Промежуточная. Ключевыми факторами места выбора стали климатические условия и близость к развитым торговым путям, к инфраструктуре, а также возможность взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил Песков.

Ранее в Кремле сообщили о прибытии Путина с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).