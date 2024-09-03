Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для принятия участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.

В ВЭФ будут участвовать более шести тысяч человек из почти 80 стран. Он пройдет с 3 по 6 сентября. Бизнесменов будет на четверть больше, чем в 2023 году, что указывает на растущий интерес к мероприятию. Основной площадкой для его проведения стал кампус Дальневосточного федерального университета. Тема этого года — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В первый день форума покажут главную изюминку — это «Улица Дальнего Востока», на которой представят 11 дальневосточных регионов страны. Каждый из них сможет продемонстрировать свои достижения.

Экономист и политолог Александр Дудчак ранее рассказал в беседе с 360.ru, что ВЭФ означает для России. Он назвал это мероприятие очень важным событием для страны.