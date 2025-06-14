Военный парад в США оказался под угрозой из-за возможных гроз

Военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию армии США, могут отменить или перенести из-за грозы. Об этом сообщила газета The Times .

Представитель армии США Стивен Уоррен заявил, что в день проведения парада в столице ожидаются дожди и гроза. Он отметил, что если в расписании будут изменения, об этом обязательно сообщат. Он также заверил, что празднование юбилея армии состоится, несмотря на возможные погодные трудности.

Парад планируют провести вечером на Национальной аллее. В нем примут участие танки, артиллерия, самолеты — как исторические, так и современные, а также тысячи военнослужащих в парадной и ретроформе.

Ранее Трамп анонсировал соглашение между США и КНР. В рамках соглашения китайская сторона будет поставлять американским коллегам редкоземельные металлы.