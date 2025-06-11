Трамп анонсировал соглашение между США и КНР
Новое торговое соглашение между США и Китаем находится на стадии финального одобрения лидеров государств. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
«Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня», — написал он.
В рамках соглашения китайская сторона будет поставлять американским коллегам редкоземельные металлы. США также намерены разрешить студентам из КНР получать образование в вузах Соединенных Штатов.
На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Подробности разговора не разглашаются.
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