Во время выступления президента Израиля 14 делегаций покинули зал СВМДА

С началом выступления президента Израиля Ицхака Герцога на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку 14 делегаций покинули зал. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber7 .

Как только Герцог поднялся на трибуну, представители 14 из 28 половины участвующих государств встали и вышли в фойе. Бойкот устроили в том числе делегации Ирана, Турции, Кувейта, Пакистана, Палестинской администрации, Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Иордании и Катара.

На Ближнем Востоке продолжается противостояние Израиля с Ираном и другими исламскими странами. В октябре израильские самолеты в очередной раз нанесли удар по южным районам Ливана.