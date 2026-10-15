360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Во время выступления президента Израиля 14 делегаций покинули зал СВМДА

    Фото: РИА «Новости»

    С началом выступления президента Израиля Ицхака Герцога на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку 14 делегаций покинули зал. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber7.

    Как только Герцог поднялся на трибуну, представители 14 из 28 половины участвующих государств встали и вышли в фойе. Бойкот устроили в том числе делегации Ирана, Турции, Кувейта, Пакистана, Палестинской администрации, Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Иордании и Катара.

    На Ближнем Востоке продолжается противостояние Израиля с Ираном и другими исламскими странами. В октябре израильские самолеты в очередной раз нанесли удар по южным районам Ливана.

    Читайте также

    Сикорский пригрозил Маску после ограничения работы Starlink для ВСУ

    Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта»

    Британский премьер заявил, что Украина пережила тяжелые сутки

    Сикорский пригрозил Маску после ограничения работы Starlink для ВСУ

    Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта»

    Британский премьер заявил, что Украина пережила тяжелые сутки