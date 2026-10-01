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    Авиация Израиля ударила по югу Ливана

    Фото: РИА «Новости»

    Ночью израильские самолеты нанесли удар по южным районам Ливана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу Армии обороны Израиля.

    «Ночью истребители израильских ВВС нанесли удары по двум пусковым установкам „Хезболлах“ в районах Зыбкин и Айта-эш-Шаб на юге Ливана», — отметили в заявлении.

    Также ЦАХАЛ атаковали три военных объекта в районах Адаиссе, Блида и Маркаба, добавили израильские военные.

    Ранее армия Израиля наносила удары по Ливану в начале сентября. Летом стороны подписали израильско-ливанское рамочное соглашение, однако движение «Хезболла» после этого пригрозило сорвать его выполнение.

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