Путин отправил подарок владельцу пекарни из Люберец

Владелец пекарни из Люберец получил от Путина икону, мед и редкое вино

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов получил в подарок от президента РФ Владимира Путина различные вина, мед и икону Георгия Победоносца. Распаковку презента опубликовал в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

По словам предпринимателя, он сначала увидел в новостях видео, как Путин пьет чай с его пирожками, а потом узнал об ответном подарке от главы государства.

В красивой корзине семье владельца пекарни передали сувениры, конфеты, крымский мед и несколько бутылок вина отечественного производства. Среди них «Усадьба Дивноморское», которое обычно подают в Кремле на приемах высокого уровня.

Максимов отметил, что самым главным подарком для него стала икона Георгия Победоносца в серебряном окладе. По словам мужчины, он до сих пор находится в приятном шоке.

Ранее Путин получил от владельца пекарни «Машенька» корзину с выпечкой. Он пообщался с предпринимателем во время прямого эфира программы «Итоги года».

Максимов попросил уменьшить налоги, чтобы пекарня могла продолжить работу. Президент пообещал дополнительно обсудить меры поддержки малого бизнеса и попросил прислать ему продукцию.