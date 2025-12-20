«Спасибо за подарки»: Путин поблагодарил владельца пекарни из Люберец за выпечку
Путин получил выпечку из подмосковной пекарни после «Итогов года»
Президент России Владимир Путин поблагодарил владельца подмосковной пекарни «Машенька» Дениса Максимова за присланную корзину с выпечкой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
С предпринимателем глава государства познакомился во время прямого эфира программы «Итоги года».
Максимов обратился с просьбой уменьшить налоги, чтобы пекарня могла продолжить работу.
Путин пообещал обсудить с правительством дополнительные меры поддержки малого бизнеса и попросил владельца пекарни прислать свою продукцию. Корзина с выпечкой быстро доехала до Кремля.
«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом», — обратился Путин к предпринимателю.
В комментарии 360.ru Максимов рассказал, что он держит сразу три пекарни, одна из которых открылась в Жуковском, а две — в городском округе Люберцы. Свой бизнес он назвал в честь дочери.
Предприниматель пояснил, что изменение налоговой нагрузки скажется на его деле и без поддержки со стороны государства бизнесу грозит банкротство.
Максимов добавил, что передал президенту России свои фирменные пироги с капустой, луком и яйцом, а также другие виды выпечки.