«Спасибо за подарки»: Путин поблагодарил владельца пекарни из Люберец за выпечку

Президент России Владимир Путин поблагодарил владельца подмосковной пекарни «Машенька» Дениса Максимова за присланную корзину с выпечкой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С предпринимателем глава государства познакомился во время прямого эфира программы «Итоги года».

Максимов обратился с просьбой уменьшить налоги, чтобы пекарня могла продолжить работу.

Путин пообещал обсудить с правительством дополнительные меры поддержки малого бизнеса и попросил владельца пекарни прислать свою продукцию. Корзина с выпечкой быстро доехала до Кремля.

«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом», — обратился Путин к предпринимателю.

В комментарии 360.ru Максимов рассказал, что он держит сразу три пекарни, одна из которых открылась в Жуковском, а две — в городском округе Люберцы. Свой бизнес он назвал в честь дочери.

Предприниматель пояснил, что изменение налоговой нагрузки скажется на его деле и без поддержки со стороны государства бизнесу грозит банкротство.

Максимов добавил, что передал президенту России свои фирменные пироги с капустой, луком и яйцом, а также другие виды выпечки.