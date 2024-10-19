В РПЦ попросили внести поправки в закон о запрете пропаганды чайлдфри

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри просьбу внести поправки, выводящие из-под действия закона информацию о монашестве. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Законопроекты нуждаются в доработке, поскольку их принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение», — отметила игумения.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы.