Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри приняли в ГД

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри). Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале .

«Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», — подчеркнул парламентарий.

За нарушение будут предусмотрены серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юрлиц. При этом Володин добавил, что решение о рождении ребенка принимает женщина. Однако на нее нельзя оказывать давление, что сейчас происходит в Европе и США.

Ранее Володин призвал депутатов «включать голову» перед тем, как озвучивать инициативы. По его словам, пугать общество не нужно.