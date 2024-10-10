Половина россиян выступила за введение запрета на пропаганду чайлдфри

Каждый второй россиянин поддержал запрет на пропаганду чайлдфри

Введение запрета на пропаганду чайлдфри в России поддержала половина жителей страны. Данные проведенного опроса привело социологическое агентство «Вебер», результаты исследования оказались в распоряжении 360.ru.

Еще 39% против инициативы, а с мнением о том, что выбор быть чайлдфри — личное дело каждого, согласились 74% россиян.

Каждый второй респондент относится к движению негативно. О нейтральном отношении к чайлдфри сообщают треть опрошенных, а о положительном — десятая часть.

Мнение о том, что сторонниками чайлдфри являются люди с эгоистическими взглядами на жизнь, разделила половина россиян.

Из числа респондентов 56% заметили, что запрет на пропаганду чайлдфри не будет способствовать увеличению рождаемости в стране. Противоположное мнение высказали треть опрошенных. В то, что подобные меры помогут сохранить традиционные семейные ценности, участники опроса почти в равной степени и верят (42%), и не верят (49%).

Рассуждая о необходимости штрафов за пропаганду чайлдфри для физических лиц, россияне преимущественно дали отрицательный ответ (44%). За введение такого рода наказания выступили 37%. В большинстве случаев справедливым назвали размер штрафа до 400 тысяч рублей.

Введение штрафов за пропаганду чайлдфри для юридических лиц опрошенные поддерживают чаще. О необходимости такого наказания заявили 42%, преимущественно — в размере свыше 800 тысяч рублей. А несправедливым его считают 38%.

Более половины — 58% — респондентов сочли главной целью жизни любого человека продолжение рода. Еще 54% выразили уверенность, что у супругов должен быть минимум один ребенок, чтобы считаться семьей.

Среди бездетных респондентов 17% признались, что в идеальных условиях хотели бы иметь двух или трех. Одного или четырех и более — по 3%. Вообще не хотят детей 7% опрошенных. Чаще об этом говорят те, кто ставит карьеру выше семьи.

«Вебер» провел общероссийский онлайн-опрос 27–29 сентября методом River Sampling в Сети. Специалисты выслушали мнение 1300 человек. Выборка репрезентативна населению России.