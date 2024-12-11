В РФ число пользователей электронных госуслуг приблизилось к населению страны

Количество пользователей государственных услуг в электронном виде приближается к числу жителей России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«У нас свыше 130 миллионов пользователей. Как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент», — отметил глава государства.

Путин также заявил, что Россия стала одной из ключевых площадок, где обсуждаются новейшие технологии. Он подчеркнул, что нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения.

Президент во время своего выступления добавил, что страна готова оказать помощь другим странам в развитии искусственного интеллекта. Российская сторона приглашает к совместной работе с ИИ ученых со всего мира.

Международная конференция, посвященная искусственному интеллекту и машинному обучению, которая будет называться «Artificial Intelligence Journey — 2024», проходит в Москве с 11 по 13 декабря. На мероприятие собрались разработчики и представители бизнеса из различных стран, включая Россию, ОАЭ, Китай, Индию и Индонезию.