Россия пригласила ученых со всего мира к совместной работе в сфере ИИ

Путин: Россия приглашает к совместной работе с ИИ ученых со всего мира

Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Международной конференции по ИИ, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер предложил провести стратегическую сессию о будущем нейросетей. На мероприятии нужно будет подумать о том, в каком направлении продолжат развиваться «такие мощные технологии», подчеркнул глава государства.

По словам Путина, благодаря развитию технологий специалисты смогут создать сильный ИИ, который превзойдет человека в основных видах деятельности.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» стала одним из самых авторитетных и ожидаемых событий международного уровня в сфере науки, отметил президент в начале своего выступления. Он добавил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий.