Россия поможет другим странам в сфере ИИ

Россия окажет помощь другим государствам в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey.

«Отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия окажет странам Глобального Юга и Востока техническую и консультативную помощь в сфере ИИ. Страна также планирует использовать достижения союзников.

Российская сторона приглашает к совместной работе с ИИ ученых со всего мира, заявил Путин. Он также предложил провести в стране стратегическую сессию, в рамках которой участники обсудят будущее нейросетей и подумают, в каком направлении будут развиваться технологии.

Президент допустил, что в будущем появится ИИ, который превзойдет человека.