Россия стала одной из ключевых площадок, где обсуждаются новейшие технологии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту.

Российский лидер убежден, что стран должна находиться в авангарде мировых технологических перемен.

«Скорость этих перемен набирает обороты, силу. Нам с вами — прежде всего обращаюсь, конечно, к российской аудитории — нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения», — сказал глава государства.

Сбербанк занимает значительное место в формировании России как главного центра для обсуждения новейших технологий, отметил Путин.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект поможет ответить на запросы россиян на прямой линии с Путиным. Нейросеть также облегчит работу российского лидера.

С 11 по 13 декабря в столице проходит международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению под названием «Artificial Intelligence Journey — 2024». Это мероприятие собирает разработчиков и представителей бизнеса из разных стран, таких как Россия, ОАЭ, Китай, Индия, Индонезия.