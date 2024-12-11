Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий — Путин
Путин: Россия должна находиться в авангарде мировых технологических перемен
Россия стала одной из ключевых площадок, где обсуждаются новейшие технологии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту.
Российский лидер убежден, что стран должна находиться в авангарде мировых технологических перемен.
«Скорость этих перемен набирает обороты, силу. Нам с вами — прежде всего обращаюсь, конечно, к российской аудитории — нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения», — сказал глава государства.
Сбербанк занимает значительное место в формировании России как главного центра для обсуждения новейших технологий, отметил Путин.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект поможет ответить на запросы россиян на прямой линии с Путиным. Нейросеть также облегчит работу российского лидера.
С 11 по 13 декабря в столице проходит международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению под названием «Artificial Intelligence Journey — 2024». Это мероприятие собирает разработчиков и представителей бизнеса из разных стран, таких как Россия, ОАЭ, Китай, Индия, Индонезия.