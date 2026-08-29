Бельгия выступила против новой попытки конфискации российских активов

Власти Бельгии не допустят новой попытки экспроприации замороженных российских активов в депозитарии Euroclear. С таким заявлением в интервью телеканалу VRT выступил министр обороны страны Тео Франкен.

Так он прокомментировал обращение в Еврокомиссию представителей Швеции, Польши, Нидерландов и Испании об изучении нового варианта использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — отрезал Франкен.

В конце прошлого года ЕК поставила страны перед выбором: использовать для поддержки Украины замороженные активы России или выделить деньги в виде кредита из общего бюджета.

Глава МИД Бельгии Максим Прево объявил, что страна не согласится на выдачу российских активов Он объяснил, что в случае отмены санкций на претензии Москвы придется отвечать его стране, а не всему блоку.

Его поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В ходе закулисных дискуссий ей удалось перетянуть на свою сторону канцлера Германии Фридриха Мерца.