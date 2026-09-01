Филиппо назвал катастрофой для «евроястребов» отказ Бельгии от изъятия активов России
Филиппо: отказ Бельгии изъять активы России стал катастрофой для «евроястребов»
Отказ властей Бельгии передать замороженные российские активы для финансирования Украины стал катастрофой для агрессивно настроенных политиков Евросоюза, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщил ТАСС.
«Катастрофа для „евроястребов“ и хорошие новости для мира!», — отметил политик.
Он добавил, что это отличная новость для всех, кто не желает эскалации и начала полномасштабной войны против России.
В 2022 году ЕС и страны G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро российских активов, 180 миллиардов из них хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.
В Евросоюзе неоднократно пытались изъять эти деньги и отправить их на Украину. В ответ на последнюю попытку министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что эта тема даже не подлежит обсуждению.