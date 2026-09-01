Отказ властей Бельгии передать замороженные российские активы для финансирования Украины стал катастрофой для агрессивно настроенных политиков Евросоюза, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщил ТАСС .

«Катастрофа для „евроястребов“ и хорошие новости для мира!», — отметил политик.

Он добавил, что это отличная новость для всех, кто не желает эскалации и начала полномасштабной войны против России.

В 2022 году ЕС и страны G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро российских активов, 180 миллиардов из них хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В Евросоюзе неоднократно пытались изъять эти деньги и отправить их на Украину. В ответ на последнюю попытку министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что эта тема даже не подлежит обсуждению.