Контакты России и Европы вовсе не являются системными. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА «Новости».

По его словам, европейцы требуют от Москвы капитуляции.

«Они публично заявляют: „Россия должна“. Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что это и есть основа для долгосрочного урегулирования», — сказал замминистра.

Европейцы, добавил Грушко, считают, что, если на мир на Украине решатся на российских условиях, это станет капитуляцией Западной Европы. Как отметил дипломат, подобные выводы совершенно непонятны.

Ранее стало известно, что в ЕС предложили предоставить Украине альтернативу Starlink. Это система Govsatcom, которую запустили в начале 2026 года, чтобы обеспечить защищенной спутниковой связью госслужбы Евросоюза.