360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В МИД указали на несистемный характер контактов России и Европы

    Замглавы МИД Грушко: контакты России и Европы носят несистемный характер

    Фото: РИА «Новости»

    Контакты России и Европы вовсе не являются системными. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА «Новости».

    По его словам, европейцы требуют от Москвы капитуляции.

    «Они публично заявляют: „Россия должна“. Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что это и есть основа для долгосрочного урегулирования», — сказал замминистра.

    Европейцы, добавил Грушко, считают, что, если на мир на Украине решатся на российских условиях, это станет капитуляцией Западной Европы. Как отметил дипломат, подобные выводы совершенно непонятны.

    Ранее стало известно, что в ЕС предложили предоставить Украине альтернативу Starlink. Это система Govsatcom, которую запустили в начале 2026 года, чтобы обеспечить защищенной спутниковой связью госслужбы Евросоюза.

    Читайте также

    Трамп указал, что его не беспокоит эскалация протестов в Европе

    В ЕС предложили предоставить Украине альтернативу Starlink

    В Словакии указали на разные подходы США и Европы к теме отношений с Россией

    Трамп указал, что его не беспокоит эскалация протестов в Европе

    В ЕС предложили предоставить Украине альтернативу Starlink

    В Словакии указали на разные подходы США и Европы к теме отношений с Россией