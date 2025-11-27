В МИД России объявили, что визит Уиткоффа в Россию все еще в силе

Рябков: Россия будет работать с тем, с чем Уиткофф приедет в Москву

Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа в Москву по-прежнему в силе. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что никаких поводов ставить это под вопрос нет. Он добавил, что Россия открыта для обсуждения вопросов, с которыми спецпосланник приедет.

«Все, что на эту тему можно и нужно было сообщить, вчера было сделано по линии помощника президента и по линии пресс-секретаря президента. Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать», — процитировало Рябкова РИА «Новости».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в России действительно планируют принять Уиткоффа на следующей неделе. Президент Владимир Путин собирается встретиться в Москве с американским спецпосланником для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Ранее агентство Bloomberg обнародовало стенограммы двух октябрьских разговоров Ушакова с Уиткоффом и спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым. Согласно этой публикации, американский дипломат давал российскому коллеге указания по поводу мирного соглашения.

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев предположил, что утечку разговора спецпосланника президента США с помощником президента России могла устроить британская разведслужба MI6.