Назван истинный инициатор утечки разговора Уиткоффа и Ушакова

Шхагошев: за публикацией стенограмм звонка Ушакова и Уиткоффа могла стоять MI6

Утечку разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым могла устроить британская разведслужба MI6. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

По его мнению, публикация стенограмм телефонных консультаций призвана дискредитировать переговорщика в лице Уиткоффа. Депутат назвал это самой простой и доступной идеей по срыву украинского урегулирования.

«В экстренном порядке силами MI6 была запущена срочная разработка по Уиткоффу. Задача — лишить его главного переговорного ресурса: доверия [президента США Дональда] Трампа», — сказал он.

Агентство Bloomberg опубликовало стенограммы двух октябрьских бесед: Ушакова с Уиткоффом и спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым. Американский посланник якобы инструктировал российского дипломата по мирному соглашению.