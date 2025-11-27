27 ноября 2025 00:28 Тайная прослушка, Киев в шоке: кто подставил переговорщика Трампа и что теперь будет с Украиной The Guardian: беседу россиян с Уиткоффом могли «слить» американцы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Россия

Чиновники

Киев

Украина

Юрий Ушаков

Агентство Bloomberg слило поразительную расшифровку двух бесед, которые якобы проводили помощник Дональда Трампа Стив Уиткофф, советник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В спецслужбах проверили запись и объяснили, чем позиция американца шокировала Киев и что теперь может случиться с Украиной.

Странные детали «слива» важного разговора Материал Bloomberg был опубликован без подписи автора и указания места подготовки, что, по мнению наблюдателей, сделано для защиты источника. Представителей спецслужбы опросила уже редакция The Guardian. Юрий Ушаков заявил, что часть содержания ему кажется недостоверной, но отказался комментировать конкретику, сославшись на конфиденциальность. Чиновник отметил, что часть его переговоров ведется по защищенным каналам, но некоторые разговоры действительно могли проходить в мессенджере, что делает их потенциально уязвимыми. Некоторые сообщения прессы по данной теме Юрий Ушаков назвал фейковыми. Чиновник отказался комментировать другие разговоры, поскольку такие беседы «с Уиткоффом носят закрытый характер».

Фото: РИА «Новости»

Россия ни в чем не виновата Главная интрига касается происхождения перехвата. Аналитики отметили, что содержание звонков показывает степень вовлеченности Уиткоффа в переговорный процесс и его явную ориентацию на позиции Москвы. Бывший руководитель московской резидентуры ЦРУ Даниел Хоффман заявил, что мотивов может быть множество, включая попытку нанести удар по репутации Уиткоффа со стороны российских акторов. Но добавил, что в реальности Москве такой исход событий просто невыгоден — помощник Трампа не раз приезжал в Россию и высказывал понимание позиции Кремля.

Фото: РИА «Новости»

Катастрофа для Украины Киев также рассматривается как возможный источник утечки, так как Украина крайне обеспокоена ролью Уиткоффа в переговорах и могла быть заинтересована в подрыве его влияния. Однако риск катастрофического конфликта с американцами в случае его разоблачения, вероятно, заставил бы украинских чиновников задуматься, полагают опрошенные британской газетой аналитики. Кроме того, перехват звонка в мессенджере, да еще и состоявшийся за пределами территории Украины, стал бы «впечатляющим техническим достижением для украинских ведомств». Несколько источников The Guardian, знакомых с методами западных спецслужб, считают, что запись с наибольшей вероятностью могла появиться внутри американской разведывательной системы. «Существуют различные способы перехвата звонков, включая традиционные методы радиоэлектронной разведки <…> У меня есть серьезные подозрения, что это исходит со стороны США, и если это так, то есть две организации, которые способны это сделать: ЦРУ и АНБ», — рассказал собеседник The Guardian.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, в американских разведывательных службах много людей, недовольных нынешней администрацией и ее политикой в отношении Украины и России. При этом он подчеркнул, что публикация такого аудио со стороны недовольного сотрудника была бы крайне рискованным и беспрецедентным шагом. Публикация сама по себе выглядит необычной: если перехват звонков высокопоставленных лиц был частью долгосрочной операции, его раскрытие фактически обнулило бы ее ценность. После скандала участники беседы, вероятно, изменят каналы и способ коммуникации, что закроет окно наблюдения. «Совершенно неудивительно, что эта запись могла попасть в руки стольких агентств, но крайне удивительно, что кто-то ее слил», — добавил источник британской газеты.