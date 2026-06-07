В Кремле рассказали, как Путин ознакомился с письмом Зеленского

Президенту России Владимиру Путину показали письмо главы киевского режима Владимира Зеленского в установленном порядке. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В установленном порядке… Служебный [порядок]. Мы бюрократы, делаем все в установленном порядке», — ответил пресс-секретарь президента.

Зеленский опубликовал письмо в адрес Путина в ночь на 5 июня. Он предложил встретиться в нейтральной стране для переговоров по урегулированию конфликта.

Президент отмечал, что бегло ознакомился с посланием и обнаружил элементы хамства, которые не способствуют созданию обстановки для диалога. Свой ответ глава государства завершил обращением к военным фразой «Работайте, братья!».

Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что в конце письма звучало предложение, на которое Россия уже неоднократно отвечала.