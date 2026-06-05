«Несколько страниц хамства». Ушаков прокомментировал письмо Зеленского Путину
Ушаков: письмо Зеленского Путину содержало несколько страниц хамства
В открытом письме президента Украины Владимира Зеленского содержалось несколько страниц хамства и только в конце прозвучало предложение, на которое Россия уже не раз отвечала. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости».
«Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», — сказал он.
До этого президент России Владимир Путин отметил, что Зеленский намеренно добавил в свое письмо элементы хамства, чтобы не допустить возможности личной встречи и переговоров.
Глава государства также ответил на упоминание главой киевского режима о его возрасте, напомнив, что важнее работоспособность и дееспособность. Кроме того, некоторые мировые лидеры старше российского президента.