«Несколько страниц хамства». Ушаков прокомментировал письмо Зеленского Путину

В открытом письме президента Украины Владимира Зеленского содержалось несколько страниц хамства и только в конце прозвучало предложение, на которое Россия уже не раз отвечала. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости» .

«Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что Зеленский намеренно добавил в свое письмо элементы хамства, чтобы не допустить возможности личной встречи и переговоров.

Глава государства также ответил на упоминание главой киевского режима о его возрасте, напомнив, что важнее работоспособность и дееспособность. Кроме того, некоторые мировые лидеры старше российского президента.