Заявления бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса по поводу Крыма — глупые. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Ранее Уоллес выступил с инициативой предоставить Украине средства для нанесения дальнобойных ударов, чтобы сделать Крым непригодным для проживания, заявив, что «нужно задушить» полуостров. Также он предложил задействовать ракеты Taurus для поражения Крымского моста.

«Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших [министров обороны], тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимым комментировать», — сказал он.

До этого британский глава Минобороны Джон Хили призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить конфликт на Украине. Как отмечал Песков, пауза в переговорном процессе возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.