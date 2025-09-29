Кремль объяснил паузу в урегулировании украинского вопроса

Пауза в процессе урегулировании конфликта возникла из-за нежелания Украины продолжать диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что во время последней встречи делегаций в Стамбуле стороны сформулировали предложения по созданию рабочих групп, чтобы обсуждать все модальности по ключевым направлениям.

«Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт завершится переговорами. Он также назвал членство страны в блоке маловероятным, так как этому мешает позиция других государств — участниц альянса.