Экс-министр обороны Британии Уоллес: нужно сделать Крым непригодным для жизни

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме по безопасности призвал сделать Крым непригодным для жизни. Об этом сообщило издание The Guardian .

«Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым», — заявил Уоллес.

Экс-министр также отметил, что необходимо разрешить использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.

Действующий глава Минобороны Британии Джон Хили призвал президента России Владимира Путина завершить украинский конфликт. Он заявил, что Россия не победит, и хватит переговоров.

Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россию ждут очень дурные последствия, если она откажется от переговоров.