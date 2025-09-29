Достаточно переговоров. Министр обороны Британии обратился к Путину

Джон Хили напрямую обратился к Владимиру Путину с посланием по Украине

«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — заявил британский министр.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что пауза в украинском урегулировании возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт завершится переговорами. При этом Рютте признал, что Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время. Это связано с позицией других стран-членов альянса. Однако он заверил, что Нидерланды предоставят Киеву гарантии безопасности после любого мирного соглашения или временного прекращения огня.