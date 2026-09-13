В Кремле ответили на призывы НАТО усилить учения близ Калининграда
Песков: Россия обеспечит безопасность Калининграда в случае учений НАТО
Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне активности НАТО у границ региона. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментарий прозвучал после сообщений о призывах усилить учения альянса возле российского региона. По словам пресс-секретаря президента, Североатлантический альянс действительно наращивает военную активность в этом районе.
«Но то, что НАТО собирается и проводит там военную активность, понятно. Для этого мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона», — сказал Песков.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил НАТО проводить более интенсивные учения у Калининградской области.
В начале сентября самолет-разведчик альянса несколько часов кружил рядом с регионом.