В Кремле ответили на призывы НАТО усилить учения близ Калининграда

Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне активности НАТО у границ региона. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал после сообщений о призывах усилить учения альянса возле российского региона. По словам пресс-секретаря президента, Североатлантический альянс действительно наращивает военную активность в этом районе.

«Но то, что НАТО собирается и проводит там военную активность, понятно. Для этого мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил НАТО проводить более интенсивные учения у Калининградской области.

В начале сентября самолет-разведчик альянса несколько часов кружил рядом с регионом.