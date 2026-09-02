Самолет-разведчик НАТО второй день подряд кружит близ Калининграда

Натовский самолет-разведчик Bombardier Artemis II второй день подряд курсирует над Балтикой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт НАТО взлетает с аэродрома в румынской Костанце. Во вторник он кружил над Литвой, Латвией и Эстонией и разворачивался близ побережья Финского залива, не приближаясь к границам России и Белоруссии.

В среду самолет курсирует вокруг Калининградской области над нейтральными водами Балтики, а также в воздушных пространствах Литвы и Польши.

Ранее Artemis II заметили в районе Калининграда 20 августа. Он действовал совместно с самолетом радиоэлектронной борьбы ВВС США EA-37B Compass Call и натовским E-3.