В Кремле оценили уровень отношений России и США

Песков: РФ и США еще не дошли до уровня сотрудничества в науке

Отношения России и США далеки до уровня «потепления» в научной сфере. Такую оценку в беседе с газетой «Известия» дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Интервьюер поинтересовался у чиновника, занимаются ли представители российской и американской стороны вопросом восстановления совместной работы над крупными научными проектами.

Пресс-секретарь российского президента ответил, что диалог между Россией и США «это одно дело», а прямая совместная деятельность над развитием технологических проектов — другое. До этого уровня Кремль и Белый дом еще не дошли.

Ранее в пятницу, 21 февраля, президент России Владимир Путин выразил признательность иностранным ученым за поддержку контактов с российскими коллегами. Также глава государства поручил развивать в России химическую промышленность.