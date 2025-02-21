Путин поблагодарил зарубежных ученых за диалог с российскими партнерами

Президент Владимир Путин на полях Форума будущих технологий выразил признательность иностранным ученым за поддержку контактов с коллегами из России. Также он поблагодарил их за участие в мероприятии .

«Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А — здесь, Б — продолжаете контакты со своими российскими партнерами», — отметил он.

Во время встречи с учеными глава государства поручил развивать в России химическую промышленность. Он напомнил, что в СССР страна была одним из мировых лидеров в этой сфере.

Путин указал на необходимость выстроить полный цикл работы и создать условия для бизнеса, чтобы кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей. Для развития этой сферы нужно также предлагать конкурентоспособные и инновационные решения и продукты, обратил внимание российский лидер.