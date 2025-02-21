В Кремле не дали никакой конкретики о возможной встрече Путина и Трампа

Никакой конкретики по возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, есть только понимание, что она необходима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«Есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной», — добавил он.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что у России и США совпадают интересы по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что у русских и украинцев остаются разногласия, поэтому Белый дом занимается челночной дипломатией, чтобы сблизить обе стороны противостояния.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что хочет призвать Трампа не проявлять слабость в разговоре с Путиным, добавив, что это будет не в интересах американского лидера.