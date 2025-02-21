Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом «не проявлять слабость» в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал France 24 .

«Я собираюсь сказать ему: „Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах“, — заявил Макрон.

Также он заявил, что не собирается отправлять войска на Украину «завтра», однако отметил, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня с Россией.

Макрон уже неоднократно высказывался о возможности отправки военных, но затем, по сути, опровергал свои же слова.

Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если беседа станет полезной для урегулирования конфликта. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал президента Франции «чудо-воином».