Интересы России и Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта совпадают. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, чьи слова привел Fox News .

«Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну», — сказал он.

Уолтц добавил, что у России с украинцами все еще есть разногласия, поэтому США должны сблизить обе стороны. Белый дом придерживается «челночной дипломатии» в инициативе США по Украине. Этот метод связан с тем, что в прошлом не удалось собрать сразу всех за столом переговоров.

Телефонная беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа была исторической, заявил Уолтц.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал к миру на Украине из-за полного преимущества России. Он напомнил, что оружейные склады на Западе истощены.