В Госдуме рассказали о новой выплате пенсионерам, которую будут начислять автоматически

Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды с 2025 года получат выплату 1,2 тыс. руб.

Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы со следующего года положена выплата в размере 1,2 тысячи рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что до 2025 года неработающие россияне, которые ухаживают за пожилыми людьми или инвалидами I группы, могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Для этого надо было подавать заявление.

«С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически», — заявил Чаплин.

Однако некоторые выплаты остались неизменными, объяснил депутат. Например, компенсация размером в 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом и зачисление 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 1 сентября в России несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсионным выплатам. Речь идет о достигших в августе 80-летия, и тех, кто получил инвалидность I группы.

До этого в пресс-службе ВТБ рассказали о самых распространенных схемах мошенников для обмана пенсионеров. Чаще всего аферисты выманивают личные данные под предлогом перерасчета пенсии, предоставления скидок на ЖКУ и оформления полиса ОМС.