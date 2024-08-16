Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенников для обмана пенсионеров

В августе этого года мошенники почти в половине своих атак на пенсионеров использовали три схемы, выманивая личные данные под предлогом перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС и предоставления скидок на ЖКУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ВТБ.

В банке рассказали, что жертвами мошенников пенсионеры становились, когда выполняли инструкции по трем самым популярным схемам обмана.

Первая схема — телефонные звонки, во время которых мошенники представлялись сотрудниками Социального фонда России и обещали перерасчет и увеличение пенсии. Под предлогом оформления заявления требовали назвать личные данные, СМС-код или установить приложение для удаленного доступа к смартфону жертвы. Далее получали доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги» и оформляли кредиты.

Во время использования второй схемы злоумышленники сообщали о фальшивой акции, предполагающей скидки на ЖКУ. Чтобы подтвердить статус пенсионера, они просили предоставить персональные данные и СМС-код.

Третья схема — это звонки от имени страховой компании, когда мошенники убеждали жертву срочно «продлить» полис ОМС, скачав приложение якобы от Минздрава, которое на самом деле являлось вредоносным ПО.

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