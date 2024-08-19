Названы три категории россиян, которым прибавят пенсию с 1 сентября

В России несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 сентября. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсионные выплаты повысят россиянам, достигшим в августе 80-летнего возраста, тем, кто получил инвалидность первой группы, а также россиянам, которые обращались в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.

В первом случае, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии — с 8134 рубля 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек.

Пенсии также могут увеличить 1 октября, когда весь мир отмечает праздник — День пожилого человека, но не федеральном уровне.

«На отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей», — рассказала экономист.

По ее словам, это могут быть доплаты к пенсии, единовременные выплаты и подарки.

Ранее первый зампредседателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов посоветовал россиянам задуматься о старости и обратить внимание на инвестиции в ценные бумаги, драгметаллы и банковские вклады.