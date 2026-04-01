В Госдуме предложили утвердить 12 ноября Днем беспилотной авиации

Депутаты от КПРФ предложат Госдуме рассмотреть законопроект, утверждающий 12 ноября Днем беспилотной авиации. Об этом сообщил ТАСС .

В пояснительной записке парламентарии отметили, что дата 12 ноября выбрана, так как в этот день 2025 года глава государства утвердил создание войск беспилотных систем.

По словам авторов законопроекта, беспилотники в рамках СВО приобрели большое значение и стали «богом войны» наряду с артиллерией. БПЛА показали высокую эффективность, они решают множество задач, как военных, так и гражданских.

В России тысячи энтузиастов занимаются развитием этой области, поэтому депутат сочли, что будет справедливо, если у них появится свой праздник. Также День беспилотной авиации привлечет внимание общества к развитию этой сферы.

В мирной жизни беспилотники помогают контролировать гидрологическую обстановку во время паводков. В Подмосковье БПЛА помогают специалистам отслеживать уровень воды и состояние рек.