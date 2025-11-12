Войска беспилотных систем появились в России
Иштуганов: в России сформировали штатные полки войск беспилотных систем
В России сформировали штатные полки войск беспилотных систем. Об этом в интервью сайту kp.ru сообщил замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов.
Для нового рода войск определили структуру и назначили руководство, а также создали органы военного управления на всех уровнях.
«Сформированы штатные полки и другие подразделения», — подчеркнул Иштуганов.
Боевую работу подразделений беспилотных систем ведут по единому плану. Координация с другими подразделениями войсковых группировок позволит эффективно интегрировать комплексы БПЛА в общую систему управления силами и средствами на поле боя.
В состав подразделений назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов обеспечения. Их готовят в вузах Минобороны, военно-учебных центрах при гражданских высших учебных заведениях и общественных организациях, а также на предприятиях, которые изготавливают образцы систем БПЛА.
«Но уже сегодня ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем», — добавил Иштуганов.
Недавно в российскую армию начали поставлять новые беспилотники «Италмас», разработчиком которых стали частная компания Zala Aero и ее ижевское предприятие «Аэроскан».