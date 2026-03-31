Уровень воды и состояние рек отслеживают в Чехове

Снег в округе частично растаял, а реки начали вскрываться ото льда. Специалисты усилили наблюдение за уровнем воды и обозначили населенные пункты, где возможны подтопления.

Толщина снежного покрова в среднем достигала 15 сантиметров, глубина промерзания грунта — 23 сантиметра. Лед на водоемах сохранялся до 40 сантиметров, при этом водохранилища были заполнены примерно на 60 процентов. С наступлением потепления около 40 процентов снега уже растаяло, а на реках Лопасня, Нара и Теребенка началось вскрытие льда.

Контроль за гидрологической обстановкой ведут ежедневно. Для этого используют патрули, беспилотники и регулярные замеры уровня воды. Дополнительно приборы учета планируют установить в Ишино и Радутино.

В округе насчитывается 87 гидротехнических сооружений, из них 74 находятся в муниципальной собственности. Все объекты застрахованы. В Капустино продолжается капитальный ремонт плотины, в дальнейшем работы запланированы в Радутино и Ишино.

В числе территорий с повышенным риском подтопления названы Радутино, Капустино, Манушкино, Алферово, Солнышково и СНТ «Надежда». На данный момент подтопления зафиксированы в Сергеево и Чепелево. Причинами стали засоры труб, заиленные русла и заросшие каналы.

Службы занимаются расчисткой берегов и контролируют сброс воды. Жителям заранее сообщают маршруты эвакуации и правила поведения при угрозе подтопления. В работе задействованы спасатели, сотрудники полиции, коммунальные службы и представители администрации. Общая группировка составляет 83 человека и 37 единиц техники.

«Мы держим ситуацию под постоянным контролем и готовы к оперативным действиям. При необходимости силы и средства будут увеличены», — сообщил представитель экстренных служб.

Жителям напоминают, что при возникновении угрозы необходимо сразу обращаться по номеру 112.